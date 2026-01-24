Giornata nazionale della prevenzione veterinaria appuntamento al Bo

Il 25 gennaio 2026 si terrà a Palazzo Bo, Università di Padova, il convegno

In occasione della prima Giornata nazionale della prevenzione veterinaria, domenica 25 gennaio 2026 si svolgerà a partire dalle ore 9:00 nell'Aula Nievo di Palazzo Bo, Università di Padova, il convegno "One Health, One Welfare, One World. Sfide e opportunità per una salute condivisa".

Arriva Giornata nazionale della prevenzione veterinaria. Parola d'ordine "One health"Il 25 gennaio si celebra la Giornata nazionale della prevenzione veterinaria, un’occasione per sensibilizzare sull’importanza della medicina preventiva per animali e persone.

La Giornata della prevenzione veterinaria per tutelare la salute pubblica. Salute animale vuol dire salute umana. La medicina veterinaria infatti non si occupa solo del benessere dei nostri amici animali, ma anche della prevenzione e del controllo delle malattie infettive.

Nasce la Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria: a Catania un evento divulgativo. Domenica 25 gennaio si celebra per la prima volta in Italia la Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria. A Catania evento divulgativo in piazza Stesicoro per promuovere l'approccio One Health.

