Giornata nazionale della prevenzione veterinaria appuntamento al Bo
Il 25 gennaio 2026 si terrà a Palazzo Bo, Università di Padova, il convegno
In occasione della prima Giornata nazionale della prevenzione veterinaria, domenica 25 gennaio 2026 si svolgerà a partire dalle ore 9:00 nell’Aula Nievo di Palazzo Bo, Università di Padova, il convegno "One Health, One Welfare, One World. Sfide e opportunità per una salute condivisa".L’evento è.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Arriva Giornata nazionale della prevenzione veterinaria. Parola d'ordine "One health"Il 25 gennaio si celebra la Giornata nazionale della prevenzione veterinaria, un’occasione per sensibilizzare sull’importanza della medicina preventiva per animali e persone.
La Giornata della prevenzione veterinaria per tutelare la salute pubblicaSalute animale vuol dire salute umana. La medicina veterinaria infatti non si occupa solo del benessere dei nostri amici animali, ma anche della prevenzione e del controllo delle malattie infettive tr ... rainews.it
Nasce la Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria: a Catania un evento divulgativoDomenica 25 gennaio si celebra per la prima volta in Italia la Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria. A Catania evento divulgativo in piazza Stesicoro per promuovere l’approccio One Health ... corrieretneo.it
In occasione della Giornata Nazionale, ATS Insubria svela i numeri di un anno di controlli: 40mila animali verificati e 600 allevamenti ispezionati. Nel 2026 Varese ospiterà gli esperti del settore LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/01/non-solo-animali- - facebook.com facebook
Il 25 gennaio si celebrerà per la prima volta la Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, che intende riconoscere un ruolo più vicino alla tutela della salute umana ai #veterinari, visto che il 70% delle infezioni derivano da animali. #ANSASalute x.com
