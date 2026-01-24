Classici restaurati aperitivi con film e l' evento speciale per la Giornata della Memoria

Al Cinema Fulgor riprendono gli appuntamenti dedicati ai classici restaurati, agli aperitivi con film e a eventi speciali come la Giornata della Memoria. Un’occasione per riscoprire grandi opere cinematografiche in un contesto accogliente, valorizzando l’esperienza condivisa in sala. Un percorso di approfondimento e cultura che arricchisce il pubblico e valorizza il patrimonio cinematografico.

Al Cinema Fulgor ripartono gli appuntamenti speciali dedicati all'approfondimento cinematografico, alla riscoperta dei grandi classici e alla condivisione dell'esperienza in sala. In calendario le colazioni domenicali accompagnate da grandi film, i lunedì dedicati ai classici restaurati e le.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.