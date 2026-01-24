Classici restaurati aperitivi con film e l' evento speciale per la Giornata della Memoria

Al Cinema Fulgor riprendono gli appuntamenti dedicati ai classici restaurati, agli aperitivi con film e a eventi speciali come la Giornata della Memoria. Un’occasione per riscoprire grandi opere cinematografiche in un contesto accogliente, valorizzando l’esperienza condivisa in sala. Un percorso di approfondimento e cultura che arricchisce il pubblico e valorizza il patrimonio cinematografico.

Al Cinema Fulgor ripartono gli appuntamenti speciali dedicati all’approfondimento cinematografico, alla riscoperta dei grandi classici e alla condivisione dell’esperienza in sala. In calendario le colazioni domenicali accompagnate da grandi film, i lunedì dedicati ai classici restaurati e le.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Scuole, Giornata della Memoria: il 27 gennaio 2026 evento speciale nel circuito The Space CinemaIl 27 gennaio 2026, in occasione della Giornata della Memoria, The Space Cinema organizza un evento dedicato alle scuole, rivolto a studenti e insegnanti.

Partigiani nella memoria: evento speciale con il film "Il domani era venuto"Una serata dedicata alla memoria della Resistenza, tra cinema, testimonianze e canto popolare, per commemorare i partigiani e il loro contributo.

