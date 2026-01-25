Il 27 gennaio si ricorda il Giorno della Memoria, istituito per onorare le vittime dell’Olocausto e riflettere sulle atrocità della Shoah. In questa occasione, si approfondiscono anche curiosità e collegamenti storici con il Sannio, regione italiana con testimonianze e memorie legate a quel periodo. Una giornata di memoria e di consapevolezza, essenziale per preservare la memoria storica e promuovere valori di rispetto e tolleranza.

La giornata della memoria cade il 27 gennaio 1945, nel giorno in cui l’Armata Rossa liberò il campo di concentramento e sterminio di Auschwitz. In Italia migliaia di persone, non solo ebrei, furono segregate nei campi di detenzione in attesa di essere estradati nei campi di concentramento tedeschi. In varie zone del Sannio si attuarono diverse forme di internamento di passaggio, i prigionieri venivano trattenuti in attesa di essere deportati definitivamente. Anche la città di Benevento, tra il 1940 e il 1943, fu uno dei comuni destinati all’internamento di profughi ebrei. Gli ebrei furono liberati con l’arrivo degli Alleati tra settembre e ottobre 1943. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Giornata della Memoria, curiosità della Shoah legate al Sannio

Giornata della memoria: gli eventi al Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della ShoahIn occasione della Giornata della Memoria, il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara offre un programma di eventi dedicati alla riflessione e alla memoria.

Giornata della Memoria, in San Romano “I volti della Shoah”Il 27 gennaio ricorre la Giornata della Memoria, occasione per ricordare la liberazione di Auschwitz e le vittime dell’Olocausto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: 27 gennaio, Giorno della Memoria; Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria 2026: eventi e iniziative / Notizie / Novità / Homepage; Giorno della Memoria 2026.

Sui canali Mediaset il Giorno della Memoria inizia oggi: film, serie tv, speciali dal 23 al 27 gennaioIl palinsesto completo con cui i canali Mediaset celebrano il Giorno della Memoria 2026: film, serie, speciali dal 23 al 27 gennaio. style.corriere.it

La zona di interesse, le curiosità del film stasera in tvOscar, EFA, BAFTA, il Grand Prix Speciale della Giuria del Festival di Cannes 2023, davvero La zona di interesse di Jonathan Glazer (qui la recensione) è ... ciakmagazine.it

3 luoghi da visitare in occasione della giornata della memoria (27 gennaio). Il Memoriale della Deportazione di Borgo San Dalmazzo e il percorso multimediale Memo4345 Contrada Mondovì a Cuneo Museo della Ceramica di Mondovì e i rioni di Mond - facebook.com facebook