Il Ct Maglie trionfa sulla Società Tennis di Bassano del Grappa e si conferma in Serie A2
MAGLIE – Una prestazione di squadra eccezionale e un pubblico da urlo hanno sancito il successo del Ct Maglie Mastroleo Auto, che ha centrato la salvezza e confermato la sua permanenza nella Serie A2 anche per il 2026. La squadra salentina si è imposta con un netto 4 a 0 sulla Società Tennis di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
