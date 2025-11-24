Il Ct Maglie trionfa sulla Società Tennis di Bassano del Grappa e si conferma in Serie A2

MAGLIE – Una prestazione di squadra eccezionale e un pubblico da urlo hanno sancito il successo del Ct Maglie Mastroleo Auto, che ha centrato la salvezza e confermato la sua permanenza nella Serie A2 anche per il 2026. La squadra salentina si è imposta con un netto 4 a 0 sulla Società Tennis di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Il Ct Maglie trionfa sulla Società Tennis di Bassano del Grappa e si conferma in Serie A2

