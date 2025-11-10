Azzardomafie, report di Libera relativo ai dati 2024, fa emergere che in Italia sono stati spesi (buttati) 157 miliardi di euro, appunto, nell’azzardo. La Puglia è a livello di 11 miliardi. Stando al rapporto, 22 clan operativi nella regione per gestirlo. —– Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) annuncia il lancio della campagna “Non è fortuna, è inganno”, un’iniziativa educativa e culturale volta a contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e delle sue derive sociali, con particolare attenzione alla prevenzione nelle scuole. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Azzardo, in Puglia il controllo di 22 clan e 11 miliardi di euro spesi. “Non è fortuna, è inganno”: campagna nazionale nelle scuole Cnddu