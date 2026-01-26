Giornata da ricordare | aperti al traffico i primi 3,3 chilometri della variante di Tirano

A partire dalle 14 di oggi, lunedì 26 gennaio, è stato aperto al traffico il primo tratto di 3,3 chilometri della Variante di Tirano. Questa novità rappresenta un passo importante per migliorare la viabilità locale, offrendo un’alternativa più efficiente per i pendolari e gli automobilisti che percorrono questa zona. L’apertura riguarda la porzione iniziale della nuova strada, destinata a favorire una circolazione più fluida e sicura.

Da oggi si viaggia sul nuovo tracciato. Il Comune: "Un passaggio storico per la città" Dalle ore 14 di oggi, lunedì 26 gennaio, è aperto al traffico il primo tratto della Variante di Tirano. Anas ha messo in esercizio 3,3 chilometri del nuovo tracciato, dalla rotatoria di Villa di Tirano allo svincolo per la zona industriale, consentendo il collegamento con la viabilità comunale e provinciale fino all’innesto con la statale 38 “del Passo dello Stelvio” in direzione Bormio. L’apertura arriva all’indomani dell’abbattimento del diaframma della galleria naturale “Il Dosso”, lunga 980 metri, che ha segnato il completamento delle operazioni di scavo di uno degli elementi più complessi dell’intera infrastruttura.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

A Tirano, in provincia di Sondrio, sono stati aperti i primi 3,3 chilometri della galleria Il Dosso, dopo l’abbattimento del diaframma.

La tangenziale di Tirano è attualmente percorribile solo su un tratto di 3 km, poiché i lavori di completamento non sono ancora terminati.

