A Tirano, in provincia di Sondrio, sono stati aperti i primi 3,3 chilometri della galleria Il Dosso, dopo l’abbattimento del diaframma. I lavori per la Variante di Tirano continuano con l’obiettivo di completare l’opera nel minor tempo possibile, migliorando la viabilità e la sicurezza della zona. L’avanzamento rappresenta un passo importante nel progetto di sviluppo infrastrutturale locale.

Tirano (Sondrio), 25 gennaio 2026 – Proseguono a ritmo serrati i lavori per il completamento della Variante di Tirano, in provincia di Sondrio. Anas ha abbattuto oggi il diaframma della galleria naturale 'Il Dosso', lunga 980 metri e domani, lunedì 26 gennaio, alle 14, aprirà al traffico i primi 3,3 chilometri della nuova Variante. Tangenziale di Tirano, l’apertura olimpica è prevista a metà: quando e il percorso Il tracciato. Il tracciato oggetto di apertura parte dalla rotatoria di Villa di Tirano e si sviluppa fino allo svincolo per la zona industriale. Sarà percorribile in entrambe le direzioni con proseguimento lungo la viabilità comunale e provinciale sino all'intersezione con l'attuale SS 38 'del Passo dello Stelvio', dove si riprende l'itinerario in direzione Bormio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Variante di Tirano, abbattuto il diaframma della galleria Il Dosso: aperti i primi 3,3 chilometri dell'opera

