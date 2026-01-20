La tangenziale di Tirano è attualmente percorribile solo su un tratto di 3 km, poiché i lavori di completamento non sono ancora terminati. La strada rimane parzialmente aperta, e la sua piena funzionalità è prevista in un momento successivo. Questa situazione potrebbe influire sulla viabilità locale, specialmente in vista delle Olimpiadi invernali in Valtellina.

Tangenziale di Tirano aperta a metà. La tangenziale di Tirano non sarà pronta per le Olimpiadi invernali in Valtellina. Verrà aperto solo un tratto di nemmeno 3 chilometri e mezzo. Lo confermano sia l’ad di Anas, Claudio Andrea Gemme, sia il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini. "A fine mese apriremo 3,3 chilometri – spiega l’ad di Anas –. La tangenziale di Tirano non sarà aperta completamente a causa di una particolare attenzione che poniamo per la sicurezza. C’è purtroppo una galleria in frana e quindi non riusciremo ad aprila; o meglio, riusciremo probabilmente ad aprirla, ma non sarà percorribile". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tangenziale di Tirano. Aperti solo 3 km

La variante di Tirano e il cantiere olimpico diventato un caso: per la tangenziale apertura (parziale) di 3,3 kmUn sopralluogo nel cantiere della variante di Tirano, in Valtellina, ha evidenziato lo stato di avanzamento dei lavori per l'apertura parziale di 3,3 km della tangenziale, prevista per il 12 dicembre 2025.

Tangenziale di Tirano. L’apertura olimpica è prevista a metàLa tangenziale di Tirano aprirà solo a metà, a causa di complessità sotterranee emerse durante il sopralluogo con vari rappresentanti istituzionali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: sulla mini stazione di Tirano il peso dei Giochi - Bormio e Livigno teatro di alcune delle gare più attese raggiungibili con treni che viaggiano su un solo binario e si fermano a Tirano dove ci sono le navette ... repubblica.it