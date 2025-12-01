Lista stupri al Giulio Cesare la preside ascoltata in Questura | ipotesi di un movente politico
Prosegue l’inchiesta sulla vicenda della cosiddetta “lista stupri” comparsa nei bagni del Liceo Giulio Cesare. Nella mattinata di oggi la dirigente scolastica Paola Senesi è stata convocata negli uffici della Squadra Mobile per fornire agli investigatori ogni elemento utile a chiarire quanto accaduto all’interno dell’istituto di corso Trieste. Le scritte, rinvenute al secondo piano della scuola, contenevano i nomi di nove studenti — otto ragazze e un ragazzo — indicati come presunte vittime di violenze. Un episodio che ha immediatamente suscitato allarme e indignazione, dando avvio a un’indagine per reati gravi come minacce aggravate e istigazione a delinquere. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’autore della “Lista stupri” del liceo Giulio Cesare di Roma è un 14enne. Che è stato istigato da altri studenti più grandi. La lista è stata stilata sul muro del bagno dei maschi. Conteneva nomi e cognomi di otto ragazze e di un ragazzo. L’elenco è stato subito ri - facebook.com Vai su Facebook
Giulio Cesare, i genitori scrivono ai ragazzi autori della 'Lista degli stupri': "L'univa vostra risposta è la violenza" ift.tt/uF2EOjK Vai su X
Lista stupri al Giulio Cesare, la lettera dei genitori delle vittime: «Queste ragazze vi fanno paura» - Non conosco i vostri volti, non so se sedete in prima fila o nell’ultima. Si legge su ilmessaggero.it
Roma, la “lista stupri” al Giulio Cesare. «L’autore è un 14enne istigato dai più grandi» - Sarebbe stato istigato da altri studenti più grandi il 14enne del liceo classico Giulio Cesare di Roma, ritenuto l’autore materiale della “Lista stupri”. Come scrive ilmessaggero.it
«Lista stupri» al Giulio Cesare: botta e risposta studenti-dirigente - Gli alunni propongono la creazione di gruppi di lavoro con docenti e personale scolastico. Come scrive rainews.it