Prosegue l’inchiesta sulla vicenda della cosiddetta “lista stupri” comparsa nei bagni del Liceo Giulio Cesare. Nella mattinata di oggi la dirigente scolastica Paola Senesi è stata convocata negli uffici della Squadra Mobile per fornire agli investigatori ogni elemento utile a chiarire quanto accaduto all’interno dell’istituto di corso Trieste. Le scritte, rinvenute al secondo piano della scuola, contenevano i nomi di nove studenti — otto ragazze e un ragazzo — indicati come presunte vittime di violenze. Un episodio che ha immediatamente suscitato allarme e indignazione, dando avvio a un’indagine per reati gravi come minacce aggravate e istigazione a delinquere. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - «Lista stupri» al Giulio Cesare, la preside ascoltata in Questura: ipotesi di un movente politico