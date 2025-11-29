Il nostro sdegno per la lista stupri al Liceo Giulio Cesare di Roma
MondoUomo.it, voce maschile per un'Italia moderna, invita tutti gli uomini a opporsi a queste derive misogine: la vera virilità difende la dignità di ogni donna, promuovendo rispetto e parità nelle scuole e nella società L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
