Giochi doni e solidarietà | quanti bambini per la quinta edizione della Casa della Befana

La quinta edizione della Casa della Befana torna a promuovere lo scambio di giocattoli, un’iniziativa di volontariato dedicata ai bambini. Un’occasione per condividere doni e sostenere la solidarietà, coinvolgendo la comunità in un gesto semplice ma significativo. L’evento si conferma un momento di incontro e generosità, mantenendo vivo lo spirito di solidarietà e attenzione ai più piccoli.

Quinta edizione della Casa della Befana, l'iniziativa di volontariato dedicata allo scambio di giocattoli che anche quest'anno ha riscosso un notevole successo. L'evento, che cresce di anno in anno, ha già visto la visita di oltre cento bambini, protagonisti di un'esperienza educativa basata sul valore del dono, della condivisione e del riuso. La Casa della Befana, così come viene affettuosamente chiamata, è una cantina allestita dall'associazione Montà Attiva, che ne fa anche la propria sede, situata in via Montà 138 a Padova.

