Befana di solidarietà Tanti doni ai bambini La campionessa Edita in ospedale e nei centri

Si è conclusa con successo la 16ª edizione della Befana di solidarietà organizzata dalla Cisl Fp Pistoia, con la partecipazione della campionessa di ciclismo Edita Pucinskaite. L'evento ha portato doni a bambini e adulti in ospedale e nei centri di assistenza, rafforzando il valore della solidarietà e dell’attenzione alle persone in difficoltà. Un’occasione di condivisione e supporto per tutta la comunità locale.

Si è conclusa con successo la 16° edizione della Befana Cisl Fp Pistoia, grazie alla collaborazione della ex campionessa di ciclismo Edita Pucinskaite (vincitrice di Giro d'Italia, Tour de France e Campionato del Mondo) che, come da consuetudine, ha indossato i panni della simpatica vecchietta che porta doni e regalini ai piccoli più bisognosi ma anche ai tanti adulti che hanno bisogno, pure loro, di attenzione e di calore umano. La 'Befana Edita' si contraddistingue ormai da più di 15 anni per visitare e donare una carezza e un gesto d'affetto a tutte le fasce d'età. Anche quest'anno il primo centro ad essere visitato di prima mattina è stata la casa famiglia " La Locomotiva " (che accoglie di norma ragazze e ragazzi in età adolescenziale) della Valdinievole per poi passare ad un'altra casa famiglia di Monsummano Terme che accoglie bambini e bambine sotto i 6 anni, chiamata proprio questo " Piccoli Passi ".

