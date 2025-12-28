Oltre 100 doni per i bambini | chiude con successo la quinta edizione del Regalo Sospeso a Ortona

Si è conclusa con grande partecipazione la quinta edizione del "Regalo Sospeso", l’iniziativa solidale promossa dalla Consulta Giovanile di Ortona insieme al negozio Emy2. La raccolta, attiva dal 1° al 23 dicembre, ha permesso di regalare un Natale più sereno a decine di famiglie in difficoltà. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Oltre 100 doni per i bambini: chiude con successo la quinta edizione del "Regalo Sospeso" a Ortona Leggi anche: Regalo Sospeso UNICEF-Clementoni: 2.500 doni ai bambini per il Natale 2025 Leggi anche: Grande successo internazionale per la quinta edizione di "Ortona challenge. Di corsa nella storia" [FOTO] Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pacco Sospeso da record a Busto: centinaia di doni ai bimbi meno fortunati; Natale in carcere, giochi e incontri per rafforzare il legame tra genitori detenuti e figli; Poliziotti al Noa e all’Opa per consegnare doni ai bimbi ricoverati; Solidarietà e inclusione, che festa per i bambini con “Tutti in Pista – Babbo Natale in moto”. “Natale in Casa Martucci”, la festa di quartiere: oltre 100 doni e una rete di solidarietà - “Natale in Casa Martucci”, la festa di quartiere: oltre 100 doni e una rete di solidarietà Un regalo per ogni bambino del rione. statoquotidiano.it

