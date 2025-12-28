Oltre 100 doni per i bambini | chiude con successo la quinta edizione del Regalo Sospeso a Ortona

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa con grande partecipazione la quinta edizione del "Regalo Sospeso", l'iniziativa solidale promossa dalla Consulta Giovanile di Ortona insieme al negozio Emy2. La raccolta, attiva dal 1° al 23 dicembre, ha permesso di regalare un Natale più sereno a decine di famiglie in difficoltà.

oltre 100 doni per i bambini chiude con successo la quinta edizione del regalo sospeso a ortona

© Chietitoday.it - Oltre 100 doni per i bambini: chiude con successo la quinta edizione del "Regalo Sospeso" a Ortona

