Durante una trasmissione radiofonica, Geolier ha utilizzato il dialetto napoletano, suscitando diverse reazioni. Tony Severo, lo speaker, ha più volte corretto l’artista, generando discussioni online. Il video della scena ha attirato l’attenzione e alimentato un dibattito sulla lingua e l’autenticità nel contesto mediatico. Questa vicenda evidenzia come le differenze linguistiche possano diventare oggetto di polemica pubblica e riflessione culturale.

A Radio 105 Tony Severo ha tradotto e corretto Geolier più volte perché parlava in napoletano: il video sta facendo il giro del web e sta creando molte polemiche Sta facendo il giro del web il video di Geolier che, ospite a Radio 105, viene corretto più volte da Tony Severo a cui non è andato giù che l’artista parlasse nel suo dialetto. Forse per paura che in radioascoltatori non capissero cosa stesse dicendo, lo speaker ha pensato di correggere ogni frase che diceva il rapper mettendolo, però, in serio imbarazzo. Un atteggiamento che non è piaciuto a molti degli spettatori e degli utenti che hanno visto sul web il video. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Geolier parla in radio in napoletano e lo speaker lo corregge: è polemica | VIDEO

