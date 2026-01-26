I genitori di Claudio Carlomagno morti impiccati svelato il testo della lettera d' addio | Messi alla gogna Si indaga per istigazione al suicidio

Sono state diffuse le lettere di addio dei genitori di Claudio Carlomagno, i quali si sono suicidati, apparentemente sotto pressione. Le indagini si concentrano sulla possibilità di istigazione al suicidio, mentre si cerca di comprendere il contesto emotivo e le cause che hanno portato a questo tragico epilogo. La vicenda evidenzia le conseguenze di un dolore intenso e delle ripercussioni di accuse e insulti pubblici.

Non avrebbero retto alla valanga di dolore scaturita dal gesto del figlio Claudio Carlomagno e alle accuse e gli insulti ricevuti nei giorni successivi. Sarebbero questi i motivi per i quali Maria Messenio e Pasquale Carlomagno hanno deciso di farla finita insieme, impiccandosi in casa loro ad Anguillara. La procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Un atto dovuto in vista delle autopsie che si dovrebbero svolgere martedì, ma anche l'obiettivo di indagare sul ruolo che hanno avuto i tanti messaggi che i due coniugi hanno ricevuto, soprattutto sui social. Nella lettera lasciata ai figli, una parte destinata alla stampa con l'obiettivo di denunciare l'accaduto, Pasquale e Maria hanno parlato di gogna mediatica amplificata da televisione e social. 🔗 Leggi su Leggo.it

