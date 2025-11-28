"> Ci sono incroci che somigliano più a un ritorno a casa che a una semplice partita. Roma-Napoli, racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, sarà una sfida che coinvolgerà anche il cuore di Rasmus Hojlund. Nel tunnel dell’Olimpico, prima di scendere in campo, l’attaccante danese ritroverà Gian Piero Gasperini: un abbraccio inevitabile, gonfio di stima, affetto e ricordi. Perché — come ricostruisce Antonio Giordano per la Gazzetta dello Sport — il primo Hojlund esploso in Italia porta la firma di Gasperini: un ragazzo appena maggiorenne che, con l’Atalanta, mise insieme dieci gol (nove in A, uno in Coppa Italia) e incantò abbastanza da spiccare il salto verso Manchester. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Roma-Napoli, Hojlund ritrova Gasperini: emozioni, ricordi e la sfida per rinascere”