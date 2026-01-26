Giorno della Memoria 2026 tutte le iniziative a Livorno | il calendario degli appuntamenti

Il Giorno della Memoria 2026 si avvicina, e a Livorno sono previste diverse iniziative per ricordare le vittime dell'Olocausto. Il calendario degli appuntamenti comprende eventi culturali, mostre e incontri pubblici, pensati per sensibilizzare e mantenere viva la memoria di quegli avvenimenti. Martedì 27 gennaio rappresenta un’occasione importante per riflettere sul passato e promuovere i valori di tolleranza e rispetto.

Martedì 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria 2026, per non dimenticare le vittime dell'Olocausto. Una giornata speciale, a livello internazionale, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in concomitanza con l'anniversario della liberazione del campo di concentramento

