Roma-Midtjylland 2-1 Gasperini | Non una grande partita molto bene Ghilardi

Non sbaglia l’appuntamento europeo la Roma, che batte 2-1 il Midtjylland salendo a 9 punti in classifica. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, si è espresso Gian Piero Gasperini: “Vittoria che ci migliora di molto la classifica, ottenuta contro un’ottima squadra. Non abbiamo fatto una grande partita, siamo andati in vantaggio subito e pensavo potessimo fare meglio tecnicamente ma è anche vero che giochiamo tanto. Abbiamo palleggiato lentamente e abbiamo fatto tanti errori. Mi aspettavo di più in costruzione, ma la squadra ha tenuto molto. Per domenica abbiamo bisogno di fare molto meglio”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

