Roma-Midtjylland 2-1 Gasperini | Non una grande partita molto bene Ghilardi

Sololaroma.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sbaglia l’appuntamento europeo la Roma, che batte 2-1 il Midtjylland salendo a 9 punti in classifica. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, si è espresso Gian Piero Gasperini: “Vittoria che ci migliora di molto la classifica, ottenuta contro un’ottima squadra. Non abbiamo fatto una grande partita, siamo andati in vantaggio subito e pensavo potessimo fare meglio tecnicamente ma è anche vero che giochiamo tanto. Abbiamo palleggiato lentamente e abbiamo fatto tanti errori. Mi aspettavo di più in costruzione, ma la squadra ha tenuto molto. Per domenica abbiamo bisogno di fare molto meglio”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma midtjylland 2 1 gasperini non una grande partita molto bene ghilardi

© Sololaroma.it - Roma-Midtjylland 2-1, Gasperini: “Non una grande partita, molto bene Ghilardi”

Scopri altri approfondimenti

roma midtjylland 2 1Roma-Midtjylland 2-1, le pagelle: El Aynaoui (7) si svela con un gran gol, El Shaarawy (7) che impatto, Dybala (6) - Decisivi i gol di El Aynaoui nel primo tempo e di El Shaarawy nella ripresa che indirizzano il ... Riporta msn.com

roma midtjylland 2 1Roma-Midtjylland 2-1: video, gol e highlights - Con Dybala titolare (al rientro dopo l'infortunio del 2 novembre) decidono le reti di El Aynaoui (primo c ... Scrive sport.sky.it

roma midtjylland 2 1Europa League, Roma-Midtjylland 2-1: El Aynaoui-El Shaarawy stendono i danesi - Unico neo per Gasperini e l'infortunio di Manu Kone, uscito dolorante per un problema alla caviglia ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Midtjylland 2 1