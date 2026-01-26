Gasperini compie 68 anni | Roma terza e segnale nei big match

Oggi, Gian Piero Gasperini celebra il suo 68° compleanno. La giornata coincide con un risultato importante per l'Atalanta, che ha ottenuto un punto prezioso nella sfida contro il Milan. A Trigoria, inoltre, si osserva un segnale positivo per le squadre di vertice, con Roma terza in classifica. Un momento di riflessione e di continuità per il tecnico e il suo team.

Giornata speciale a Trigoria. Gian Piero Gasperini compie oggi 68 anni e festeggia con un punto pesante conquistato nella serata di ieri contro il Milan. L’1-1 dell’Olimpico non vale il sorpasso solitario al terzo posto, ma interrompe, almeno in parte, la lunga serie negativa negli scontri diretti. Arrivato nella Capitale in estate dopo nove stagioni all’ Atalanta, Gasperini ha già lasciato un’impronta netta. In 30 partite ufficiali alla guida della Roma il bilancio parla di 19 vittorie, un pareggio e 10 sconfitte. In campionato i giallorossi sono terzi con 43 punti in 22 giornate, appaiati al Napoli, mentre in UEFA Europa League occupano il sesto posto a quota 15, a una gara dal termine della fase campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gasperini compie 68 anni: Roma terza e segnale nei big match Roma, dati horror nei big match: i numeri allarmanti negli ultimi anniNegli ultimi anni, i dati relativi ai big match della Roma evidenziano alcune difficoltà, con numeri che destano attenzione. Leggi anche: Roma, big match tabù: terza sconfitta pesante e vertice che sfuma Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Nato oggi: i 68 anni del Gasp; Il Re di Bergamo che sogna di ripetersi anche a Roma: tanti auguri Gian Piero. GRAFICA!; Modric: La Roma nel primo tempo ci ha dominato. Ci dispiace perché senza il rigore poteva finire 0-1; Capello elogia la Roma: Contro il Milan poteva fare due-tre gol. FOTO - Gasperini compie 68 anni. Il pensiero della Roma: Auguri, mister!Il tecnico giallorosso spegne le candeline il giorno dopo il pareggio arrivato contro il Milan all'Olimpico. Sui social il messaggio del club ... ilromanista.eu Gasperini compie 68 anni, il messaggio della Roma: Auguri al nostro bossTanti i commenti sotto al post da parte dei tifosi della Roma ... msn.com Oggi mister #Gasperini compie 68 anni Grazie mister pe le emozioni che ci stai regalando e per aver intrapreso un percorso di crescita che ogni partita che passa, ci fa intravedere possibilità concrete di tornare a competere per vincere!!! AVANTI #GASP x.com Buon compleanno a Gian Piero Gasperini Dalla carriera da calciatore tra Palermo e Pescara alle prime panchine in Serie C e B con il Crotone, fino alle promozioni e alle stagioni di alto livello con Genoa e Atalanta. Un percorso costruito passo dopo passo facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.