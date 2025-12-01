Roma big match tabù | terza sconfitta pesante e vertice che sfuma
La curva aveva provato a scaldare l’atmosfera citando Jovanotti – “La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare” – ma l’incantesimo si è dissolto presto. L’1-0 incassato dal Napoli, firmato da un David Neres sempre più centrale nel progetto di Calzona, ha certificato un problema evidente: la Roma di Gian Piero Gasperini continua a inciampare quando l’avversario è di livello assoluto. E la squalifica del tecnico, sostituito in panchina da Tullio Gritti, non basta come attenuante. È la quarta sconfitta in campionato, la terza all’Olimpico e, soprattutto, la terza consecutiva negli scontri diretti. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
