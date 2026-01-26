Il Parlamento si impegna a rafforzare la normativa contro l’antisemitismo, con l’obiettivo di adottare una legge più severa e incisiva. La Giornata della Memoria rappresenta un’occasione per riflettere sull’importanza di contrastare ogni forma di odio e discriminazione, attraverso strumenti legislativi adeguati. La proposta mira a garantire un intervento più efficace per tutelare la memoria e i valori di rispetto e tolleranza.

“Vogliamo celebrare la Giornata della Memoria portando avanti la legge che dovrà essere approvata per rafforzare gli strumenti contro l’antisemitismo. Si prevede entro il 10 di febbraio il termine per presentare gli emendamenti in Commissione, quindi un provvedimento che potrà arrivare nelle prossime settimane in aula”: così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a margine del convegno “Antisemitismo. Una tragedia che non finisce. Quando la storia riaffiora e interroga il presente”, organizzato dalla Fondazione Italia Protagonista, in Senato.”Io sono aperto a ogni confronto, non sono attaccato al testo mio, ce ne sono 7-8, l’importante è una sintesi, magari con l’unanimità, e fare una legge che riguardi l’antisemitismo, non confondere mille argomenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Gasparri: “una legge che sanzioni in maniera più severa l’antisemitismo”

Approfondimenti su gasparri legge

A La Spezia, la tragica morte di Abanoub Youssef, 18 anni, colpito a scuola da un coetaneo, ha suscitato dolore e richieste di giustizia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su gasparri legge

Argomenti discussi: Antisemitismo: il 26 in Senato convegno con Delrio e Gasparri: Leggi da rafforzare; Nervi tesi nel Pd sulla definizione IHRA. Gasparri: La legge si farà nonostante l’ostruzionismo; Gasparri attacca Report: Bellavia ancora in tv, un caso inquietante; Gasparri sul decreto sicurezza: è necessario rendere più efficaci e cogenti misure già previste dall'ordinamento.

Gasparri: Aperto a confronto, l'importante è fare legge antisemitismoRoma, 26 gen. (askanews) - Vogliamo celebrare la Giornata della Memoria portando avanti la legge che dovrà essere approvata per rafforzare gli strumenti contro l'antisemitismo. Si prevede entro il 10 ... libero.it

Nervi tesi nel Pd sulla definizione IHRA. Gasparri: La legge si farà nonostante l’ostruzionismoIl senatore dem rivendica il suo ddl. Gasparri (FI): «La legge si farà nonostante l’ostruzionismo»Consob, la nomina di Freni agita il governo. Tajani respinge l’idea di una «spartizione tra i partiti» ... ilriformista.it

Nervi tesi nel Pd sulla definizione IHRA. Gasparri: “La legge si farà nonostante l’ostruzionismo” x.com

In avvicinamento al Giorno della Memoria, esprimiamo una ferma opposizione ai disegni di legge attualmente in discussione sul cosiddetto contrasto dell’antisemitismo: Romeo (Lega), Scalfarotto (Italia Viva), Delrio e altri (PD), Gasparri (Forza Italia), Malan (F - facebook.com facebook