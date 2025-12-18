Si apre un nuovo capitolo nel caso Chiara Poggi a Garlasco, con l'incidente probatorio su Sempio e l'analisi del DNA. Dopo ore di confronto in aula, le parti hanno discusso la perizia che collega il profilo genetico alleline maschili della famiglia Sempio, alimentando il dibattito sulla verità dietro il delitto della giovane 26enne.

© Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: incidente probatorio su Sempio e il Dna. Alberto Stasi in aula

Dopo circa quattro ore, l'udienza preliminare dell'incidente probatorio sul caso Garlasco. Le parti si sono confrontate sulla perizia di Denise Albani, secondo cui il profilo genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nell'estate di 18 anni fa mentre era in casa, è compatibile con la linea genetica maschile della famiglia di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Leggi anche: Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: depositate dai periti le relazioni su impronte e dna. L’incidente probatorio su Sempio

Leggi anche: Garlasco, ultimo atto dell’incidente probatorio su Sempio e il Dna. Stasi in aula a sorpresa

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Garlasco, perizia dna su unghie di Chiara. Sempio: “Creeranno mostro”; Delitto Garlasco: i gioielli di Chiara Poggi mai analizzati; Garlasco, l'udienza del 18 dicembre e gli indizi contro Sempio: «Scontrino, foto e telefonata a Marco Poggi più forti del Dna. Come si arriva a una condanna; Caso Garlasco conto alla rovescia: tre giorni alla perizia in aula sul Dna. Il giallo dei monili.

Garlasco, Alberto Stasi e i pochi secondi con Chiara Poggi che riscrivono l’omicidio - Intercettazioni inedite di Stasi: venti o trenta secondi nella villetta contro sei minuti tra l’ultimo squillo a Chiara Poggi e l’allarme. panorama.it