Omicidio Chiara Poggi Garlasco | incidente probatorio su Sempio e il Dna Alberto Stasi in aula
Si apre un nuovo capitolo nel caso Chiara Poggi a Garlasco, con l'incidente probatorio su Sempio e l'analisi del DNA. Dopo ore di confronto in aula, le parti hanno discusso la perizia che collega il profilo genetico alleline maschili della famiglia Sempio, alimentando il dibattito sulla verità dietro il delitto della giovane 26enne.
Dopo circa quattro ore, l'udienza preliminare dell'incidente probatorio sul caso Garlasco. Le parti si sono confrontate sulla perizia di Denise Albani, secondo cui il profilo genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nell'estate di 18 anni fa mentre era in casa, è compatibile con la linea genetica maschile della famiglia di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
