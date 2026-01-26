Garbagnate ordigno abbandonato alla Garbiera | fatto brillare

A Garbagnate, un ordigno abbandonato alla Garbiera è stato fatto brillare dalle autorità. L’episodio si è verificato nei giorni immediatamente successivi al Capodanno, periodo in cui si registra un uso eccessivo di botti e fuochi artificiali. La gestione dell’ordigno è avvenuta in sicurezza, evitando rischi per la comunità e garantendo il rispetto delle normative sulla sicurezza pubblica.

Fatto brillare l'ordigno della Grande Guerra ritrovato a Empoli Oggi ad Empoli, i genieri dell'Esercito del reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore hanno concluso con successo le operazioni di disinnesco e brillamento di un ordigno bellico risalente alla Prima Guerra Mondiale, rinvenuto nel cantiere del teatro Il Ferruccio in piazza Guido Guerra. È stato fatto brillare l'ordigno a Cirimido: il video dell'intervento degli artificieri

