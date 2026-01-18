Fatto brillare l’ordigno della Grande Guerra ritrovato a Empoli

Oggi ad Empoli, i genieri dell’Esercito del reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore hanno concluso con successo le operazioni di disinnesco e brillamento di un ordigno bellico risalente alla Prima Guerra Mondiale, rinvenuto nel cantiere del teatro Il Ferruccio in piazza Guido Guerra. L’intervento, iniziato mesi fa, è stato eseguito con attenzione per garantire la sicurezza dell’area e delle persone coinvolte.

EMPOLI – Alle 13,30 di oggi i genieri dell’Esercito, appartenenti dal reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, hanno completato le operazioni di disinnesco e successivo brillamento di un ordigno bellico rinvenuto a Empoli, lo scorso mese di novembre, al cantiere di realizzazione del teatro Il Ferruccio in piazza Guido Guerra. L’ordigno, del peso complessivo di circa 240 chili, di cui 128 di tritolo, risalente al secondo conflitto mondiale, e? stato trovato in pessime condizioni di conservazione. Le operazioni di bonifica, coordinate dalla prefettura di Firenze e dal Comando territoriale nord dell’esercito di Padova con il supporto delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, della Croce Rossa Italiana, dell’Asl, della protezione civile e del Comune di Empoli, si sono svolte in tre distinte fasi durante le quali il nucleo Cmd (Conventional munition disposal) dell’Esercito, nei giorni antecedenti l’intervento, ha realizzato presso il sito di rinvenimento dell’ordigno una struttura temporanea di protezione per la mitigazione degli effetti dovuti a un’eventuale esplosione accidentale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Oggi a Milazzo si sono concluse le operazioni di rimozione di un ordigno, che verrà successivamente fatto brillare in una cava.

