È stato fatto brillare l’ordigno a Cirimido | il video dell’intervento degli artificieri

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato fatto brillare in sicurezza l’ordigno ritrovato nel garage di una villetta a Cirimido. Nel video allegato si vedono le fasi finali dell’intervento, con l’esplosione controllata eseguita dagli artificieri arrivati da Milano, dopo le verifiche tecniche e la messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

Leggi anche: Ordigno nel garage di una villetta a Cirimido, carabinieri in azione: artificieri da Milano

Leggi anche: Trovato ordigno in un edificio tra le case: intervento degli artificieri

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Malpensa, fatto brillare un pacco sopetto - Nei bagni dello scalo aeroportuale lombardo della Malpensa è stato trovato un pacco sospetto che è stato fatto brillare dagli artificieri. ilgiornale.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.