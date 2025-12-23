È stato fatto brillare l’ordigno a Cirimido | il video dell’intervento degli artificieri
È stato fatto brillare in sicurezza l’ordigno ritrovato nel garage di una villetta a Cirimido. Nel video allegato si vedono le fasi finali dell’intervento, con l’esplosione controllata eseguita dagli artificieri arrivati da Milano, dopo le verifiche tecniche e la messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Ordigno nel garage di una villetta a Cirimido, carabinieri in azione: artificieri da Milano
Leggi anche: Trovato ordigno in un edificio tra le case: intervento degli artificieri
Malpensa, fatto brillare un pacco sopetto - Nei bagni dello scalo aeroportuale lombardo della Malpensa è stato trovato un pacco sospetto che è stato fatto brillare dagli artificieri. ilgiornale.it
Pensati stella e comincia a brillare Un messaggio bellissimo e pieno di significato, attori bravi e sicuri in scena, oltre ogni aspettativa. E' stato un successo "La fabbrica di stelle", lo spettacolo teatrale andato in scena al CSR di Marsala, alla presenza di Ass - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.