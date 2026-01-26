Futsal A2 Benevento 5 | primo pareggio stagionale a Giovinazzo

Il GG Team Wear Benevento 5 ottiene il suo primo pareggio stagionale, 4-4 contro il Giovinazzo al PalaPansini. La partita, valida per la Futsal A2, si è distinta per l'equilibrio e la dinamicità, con continui scambi di vantaggio tra le due squadre. Un risultato che riflette l’andamento incerto e combattuto di questa fase del campionato.

Tempo di lettura: 3 minuti Primo pareggio stagionale per il GG Team Wear Benevento 5. La squadra di Scarpitti impatta 4-4 con il Giovinazzo al PalaPansini al termine di un match spettacolare, caratterizzato da continui sorpassi e controsorpassi. Tripletta per Caruso, a segno anche Luquinhas. MONTAGNE RUSSE – Rispetto alla gara contro il Soverato, Scarpitti recupera Zonta e De Crescenzo, ancora fuori Volonnino. Montefalcone torna tra i pali con Rafinha, Abdala, Renoldi e Caruso a completare il quartetto iniziale. La prima occasione è per il Giovinazzo con Marolla, ma Montefalcone è attento. Poco dopo il Benevento 5 rompe il ghiaccio: Montefalcone avanza indisturbato e serve un pallone col contagiri per Luquinhas, che di testa batte Di Capua per lo 0-1 giallorosso.

