Serie A2 il Messina Futsal attende la visita del Città di Acri
Il Messina Futsal ospiterà sabato il Città di Acri nella 7^ giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. La capolista del girone D affronterà, sul parquet del “PalaLaganà”, un’avversaria temibile e con il morale alto dopo le due vittorie di fila che l’hanno rilanciata in graduatoria. Dal. 🔗 Leggi su Today.it
Serie C Femminile: Il Messina Volley torna al PalaRescifina (sabato, ore 18) per sfidare il Giardini del Volley di coach Danilo Cacopardo. - facebook.com Vai su Facebook
NEW VIDEO! Guarda ora Melendugno - Messina| Highlights | 9^ Giornata, Serie A2 Tigotà | Lega Volley Femminile 2025/26 Vai su X
Il Messina Futsal batte il Marsala e vola in testa alla classifica in serie A2 - Il Messina Futsal ha calato il poker di vittorie nel campionato di serie A2 di calcio a 5, isolandosi in testa al girone D. Da messinasportiva.it
La capolista Messina Futsal pronta per la sfida in trasferta con il Regalbuto - Il Messina Futsal affronterà sabato 22 novembre da capolista solitaria il Regalbuto nella sesta giornata del girone D di Serie A2 di calcio a 5. Si legge su messinasportiva.it
Marsala Futsal a Messina: derby siciliano per rialzarsi - Derby Marsala Futsal a Messina: oggi alle 15 azzurri in campo per reagire allo 0- Come scrive marsalalive.it