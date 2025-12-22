Tempo di lettura: 3 minuti Il GG Team Wear Benevento 5 chiude il 2025 con una vittoria. La squadra di mister Scarpitti espugna in rimonta il parquet del Canicattì e consolida la vetta della classifica: un gol a testa per Luquinhas, Rosato, Rafinha, Caruso e Montefalcone. LA GARA – Scarpitti conferma gli stessi dodici della sfida contro la Lazio, con lo starting five composto da Montefalcone, Rafinha, Abdala, Renoldi e Caruso. Partono bene i giallorossi, che sfiorano il vantaggio con una conclusione potente di Rafinha, ma a passare in vantaggio è l’Atletico Canicattì con Laurenzana allo scadere del terzo minuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Futsal A2, Benevento 5: vittoria a Canicattì e primato consolidato

Leggi anche: UniFortunato Volley Benevento, vittoria e primato ad Ottaviano

Leggi anche: Arezzo, espugnata anche Ascoli: primato consolidato in serie C

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Serie A2 Élite, Petrarca e Benevento campioni d’inverno. Coppa Italia, così il primo turno; Futsal serie A2 Élite, trasferta siciliana per il Benevento 5: sanniti già campioni d’inverno; Serie A2 Élite, Canicattì in silenzio stampa, pari del Melilli; Serie A2 Élite, il Maccan Prata sbanca Cesena ed è a -1 dalla vetta. Scontro al vertice al Benevento.

Futsal, il Benevento 5 promosso in A2 - Il sogno è realtà: il Benevento 5 è promosso in Serie A2 di Futsal dopo aver vinto anche la finale di ritorno dei playoff contro la Polisportiva Futura Calcio a 5 di Reggio Calabria con il ... corrieredellosport.it

Serie A2 Élite: Futsal Cesena in trasferta, il Benevento gioca in casa. Tutta l’11esima giornata in diretta streaming - La Serie A2 Élite parte con un Friday Night tutto da seguire, visto che Lecco ed Elledì sono divise da due soli punti in classifica e possono volare nei qua ... divisionecalcioa5.it