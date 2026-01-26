Furto in gioielleria con il metodo del buco | bottino da quantificare

Tempo di lettura: < 1 minuto Si sta ancora cercando di quantificare il danno effettuato all'interno della gioielleria Oro e Argento in piazza Caduti di Brescia, a Pastena, dove nella notte una banda di ladri si è introdotta con il tradizionale metodo del buco. In pratica, i malviventi hanno forzato la porta d'ingresso dell'agenzia immobiliare situata a fianco al negozio di gioielli e praticando un foro nella parete di contatto, sono penetrati all'interno della gioielleria. Questa mattina all'apertura dei locali commerciali l'amara sorpresa per i proprietari. Sul posto i carabinieri per i rilievi.

