Arezzo, un furto in una gioielleria del centro città ha causato un considerevole danno economico. I malviventi hanno utilizzato un idrante per rompere la vetrina e, dopo aver nascosto la fuga con fumogeni, sono riusciti a dileguarsi a bordo di un'auto. L’incidente ha portato a un bottino stimato in circa mezzo milione di euro. Indagini in corso per identificare e fermare i responsabili.

Blitz in una gioielleria in centro città ad Arezzo. I malviventi hanno spaccato la vetrina del negozio con un idrante e con i fumogeni hanno coperto la loro fuga in auto. Il colpo è andato in scena in un minuto e mezzo: la banda ha saccheggiato circa mezzo milione di euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Arezzo, furto in gioielleria con l'idrante: bottino da mezzo milione

