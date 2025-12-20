Gaza appello dell’ambasciatrice | L’Italia riconosca la Palestina e il Papa entri nell’inferno della Striscia

(Adnkronos) – "Bisogna mettere fine all'occupazione israeliana e all'apartheid il prima possibile" e per farlo "è importante che l'Italia riconosca lo stato palestinese perché questo fornisce una cornice etica politica e legale che rafforza il sostegno palestinese''. È l'appello di Mona Abuamara, ambasciatrice palestinese in Italia, in una intervista con l'Adnkronos. La diplomatica si rivolge . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Gaza, l’ambasciatrice della Palestina: l’Italia può mediare con Usa sul piano Trump

Leggi anche: Gaza, l’ambasciatrice di Palestina in Italia: “Speriamo che Israele mantenga la parola”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gaza, appello di oltre 100 ong: “Basta usare gli aiuti come un’arma. Cibo e acqua bloccati mentre i palestinesi vengono affamati” - Basta usare “gli aiuti umanitari come un’arma” mentre nella Striscia di Gaza “la carestia si approfondisce”. ilfattoquotidiano.it

Gaza, appello per la pace del Papa: la strage di guerra e carestia nella Striscia muove i cattolici - L’avanzata israeliana nel nord di Gaza e l’ordine di evacuazione per la Chiesa della Sacra Famiglia riaccendono gli appelli. it.euronews.com

Appello per la pace a Gaza: Napoli risponde con la staffetta dei sanitari - Napoli risponde all'appello per Gaza con un coro di voci compatte, solidali e unite più che mai tra i vari comparti del mondo sanitario pubblico e privato. ilmattino.it

Permettere le cure ai bambini leucemici di Gaza L’appello dei patriarchi e capi delle Chiese di Gerusalemme @oss_romano x.com

APPELLO URGENTE: UN NATALE DI SOLIDARIETÀ PER GAZA Dopo due anni di conflitto e un silenzio mediatico ingiusto, la tragedia a Gaza è ancora in corso. Sharif Hamad, che molti di noi conoscono, chiede aiuto per la sua grande famiglia e altre quattro - facebook.com facebook