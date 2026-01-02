Salvini all' attacco di Report | Prima i dossieraggi abusivi ora la fuga di dati sensibili | scandalo da approfondire

Matteo Salvini critica nuovamente Report, evidenziando presunti problemi legati alla gestione di dossieraggi abusivi e alla fuga di dati sensibili. Il leader della Lega sottolinea l’importanza di approfondire questi aspetti, evidenziando come siano questioni rilevanti per la trasparenza e la tutela dei cittadini. La polemica si inserisce nel confronto più ampio tra politica e media, sollevando interrogativi sulla credibilità e l’indipendenza dell’informazione.

Matteo Salvini mette di nuovo nel mirino Report. E lo fa dopo l'ennesima notizia che riguarda la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci. "Prima i dossieraggi abusivi, ora la fuga di dati sensibili dallo studio di un consulente di Report, trasmissione nota per il linciaggio contro la Lega. Le notizie apparse anche oggi sulla stampa, che confermerebbero il vizio di indagini parallele e opache nei confronti del tesoriere della Lega Alberto Di Rubba, sono altamente preoccupanti. È necessario e urgente che queste vicende vengano chiarite in modo inequivocabile, anche per far emergere mandanti e destinatari di questi dossier: è utile ricordare, infatti, che alcuni processi penali sono innescati dopo notizie apparse sui media. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

