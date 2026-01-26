Frosinone Calcio doppio colpo sugli esterni | presi Fini e Fiori

Il Frosinone Calcio annuncia l'acquisto di Seydou Fini dal Genoa e Antonio Fiori dal Mantova. Si tratta di due giovani esterni che rafforzano il reparto offensivo della squadra. Questi acquisti mirano a aumentare la profondità del roster e a offrire nuove soluzioni tattiche per la stagione in corso. La società conclude così un’operazione strategica in linea con il progetto di crescita e sviluppo del club.

Il Frosinone Calcio rinforza il reparto offensivo e mette a segno un doppio acquisto sugli esterni. Il club giallazzurro ha infatti comunicato di aver raggiunto l’accordo con Genoa Cricket and Football Club e Mantova Calcio 1911 per l’arrivo di Seydou Fini e Antonio Fiori, due profili giovani e di grande prospettiva. Il primo innesto è Antonio Fiori, attaccante classe 2003, prelevato dal Mantova in prestito con diritto di opzione. Anche lui esterno offensivo, Fiori porta con sé maggiore esperienza e duttilità, caratteristiche che potranno rivelarsi preziose nel corso della stagione. Il secondo colpo è Seydou Fini, attaccante classe 2006, che arriva dal Genoa a titolo temporaneo.🔗 Leggi su Today.it

