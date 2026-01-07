brescianini il secondo colpo viola ngonge e dominguez sugli esterni

La Fiorentina si prepara a rafforzarsi con l'ingaggio di Marco Brescianini, previsto nelle prossime ore. Dopo l'acquisto di Manor Solomon, il club continua a lavorare sul mercato, puntando anche sugli esterni Ngonge e Dominguez. Un intervento strategico per rafforzare la rosa e affrontare la stagione con maggiore competitività.

La Fiorentina è pronta a battere il secondo colpo di mercato. Dopo Manor Solomon il prescelto a centrocampo è Marco Brescianini, che nelle prossime ore con ogni probabilità si vestirà di viola. La giornata dell’Epifania ha portato in dote l’accelerata decisiva. Ancora non definitiva, ma restano da sistemare solo i canonici dettagli, che a questo punto non cambieranno l’esito di un affare impostato da settimane. Il centrocampista arriverebbe dall’Atalanta in prestito, con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Su di lui c’era anche il Cagliari fortemente interessato, che nell’intreccio dei centrocampisti potrebbe ritrovarsi in rosa Nicolussi Caviglia, ormai da giorni in uscita dalla Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

