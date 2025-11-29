Frosinone Calcio colpo a Reggio Emilia | decide Koutsoupias Le pagelle

Frosinonetoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Frosinone espugna il Mapei Stadium e supera la Reggiana per 1-0 nella 14ª giornata di Serie B. A firmare il successo è Koutsoupias al 56’, su perfetta imbucata di Calò, in una gara equilibrata ma risolta dalla maggiore concretezza della formazione di Massimiliano Alvini, ora a quota 28 punti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

frosinone calcio colpo reggioFrosinone Calcio, colpo a Reggio Emilia: decide Koutsoupias. Le pagelle - A firmare il successo è Koutsoupias al 56’, su perfetta imbucata di Calò, in una gara equilibrata ma ... Scrive today.it

frosinone calcio colpo reggioIl Frosinone non sbaglia: colpo pesante a Reggio Emilia - A decidere la sfida è Koutsoupias al 56’, servito da una splendida imbucata di Calò: una giocata che premi ... Da tunews24.it

frosinone calcio colpo reggioFrosinone Calcio, altra trasferta: stavolta contro la Reggiana - Oggi alle 15:00 il Frosinone Calcio sarà impegnato in un’altra trasferta impegnativa fuori casa: stavolta al Mapei Stadium contro la Reggiana. Scrive tunews24.it

Cerca Video su questo argomento: Frosinone Calcio Colpo Reggio