Frosinone Calcio colpo a Reggio Emilia | decide Koutsoupias Le pagelle
Il Frosinone espugna il Mapei Stadium e supera la Reggiana per 1-0 nella 14ª giornata di Serie B. A firmare il successo è Koutsoupias al 56’, su perfetta imbucata di Calò, in una gara equilibrata ma risolta dalla maggiore concretezza della formazione di Massimiliano Alvini, ora a quota 28 punti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Frosinone Calcio added a new photo. - Frosinone Calcio - facebook.com Vai su Facebook
|40’ Calcio di rigore per il Frosinone #CarrareseFrosinone 0-0 Vai su X
Frosinone Calcio, colpo a Reggio Emilia: decide Koutsoupias. Le pagelle - A firmare il successo è Koutsoupias al 56’, su perfetta imbucata di Calò, in una gara equilibrata ma ... Scrive today.it
Il Frosinone non sbaglia: colpo pesante a Reggio Emilia - A decidere la sfida è Koutsoupias al 56’, servito da una splendida imbucata di Calò: una giocata che premi ... Da tunews24.it
Frosinone Calcio, altra trasferta: stavolta contro la Reggiana - Oggi alle 15:00 il Frosinone Calcio sarà impegnato in un’altra trasferta impegnativa fuori casa: stavolta al Mapei Stadium contro la Reggiana. Scrive tunews24.it