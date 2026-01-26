Francesco Maccianti Ares Tavolazzi e Roberto Gatto | un trio storico del jazz italiano torna dopo 7 anni in Sala Vanni a Firenze

Francesco Maccianti, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto, trio di rilievo nel jazz italiano, tornano dopo sette anni in Sala Vanni a Firenze. L’occasione è la presentazione in prima assoluta del nuovo disco

per presentare in prima assoluta il nuovo disco Plays Standards, pubblicato nel novembre 2025 dall’etichetta giapponese Terasima Records. Si tratta di brani resi celebri – o composti – da pianisti che hanno segnato la loro formazione, aprendo percorsi musicali significativi e meritevoli, per importanza e valore artistico, di una nuova e personale interpretazione.L’appuntamento di sabato 31 gennaio in Sala Vanni è un’anteprima della stagione Tradizione in Movimento – inverno primavera 2026 del Musicus Concentus.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Il Monk Jazz Club di Catania riprende le attività dal 9 gennaio con il concerto di Roberto Gatto.

Argomenti discussi: Biella, a Palazzo Ferrero due serate di jazz: si parte con il trio di Alberto Barattini; Grande ritorno al Biella Jazz Club, arrivano i Nugara Trio con la biellese Anais Drago.

A Fabrijazz Ben Wendel e Ares TavolazziFABRIANO (ANCONA), 13 APR - Anche il sassofonista e compositore Ben Wendel, nominato per i Grammy, sul palco per l'ottava edizione di FabriJazz a Fabriano (Ancona), insieme all'ex bassista degli Area ... mymovies.it