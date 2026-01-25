Genova frana sull’Aurelia | soccorritori sul posto e strada chiusa

Una frana ha interessato la strada tra Vesima e Arenzano lungo l’Aurelia, provocando la chiusura della carreggiata nel tratto della galleria del Pizzo, sul lato di Genova. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. La circolazione rimane interrotta fino a nuovi aggiornamenti, mentre si valutano gli interventi necessari per riaprire la strada.

Una frana ha completamente bloccato la strada tra Vesima e Arenzano. La caduta di detriti si è verificata domenica sera, interessando entrambe le corsie dell’ Aurelia all’altezza della galleria del Pizzo, sul lato genovese. La situazione ha reso impossibile la circolazione in entrambe le direzioni, creando disagi agli automobilisti. I massi, la terra e le rocce staccatisi dalla parete sovrastante hanno invaso l’intera carreggiata, rendendo necessaria l’interruzione immediata della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Genova, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nella verifica della presenza di eventuali veicoli coinvolti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Genova, grossa frana sull’Aurelia dopo la galleria del PizzoUna frana significativa si è verificata questa sera sull’Aurelia, tra Arenzano e l’ingresso di Genova, all’altezza della galleria del Pizzo.

Frana sull'Aurelia, viabilità interrottaUna frana ha interessato l'Aurelia subito dopo la galleria del Pizzo ad Arenzano, in direzione Genova.

