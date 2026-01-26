Una frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha causato l’evacuazione di oltre mille persone e l’interruzione di strade e scuole. La situazione si presenta più grave del previsto, con un avanzamento continuo del fenomeno. Le autorità monitorano attentamente l’area per valutare ulteriori interventi e garantire la sicurezza della popolazione.

«La terra continua a franare, oltre mille persone sono già state evacuate e non si sa se e quando potranno tornare nelle loro case». Sono terribili le immagini che arrivano da Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove una frana ha costretto all'evacuazione di interi quartieri. Circa trecento famiglie, un migliaio di persone, sono adesso ospitate in altre abitazioni in zone più sicure oppure all'interno del Palazzetto dello sport. Gianfranco Di Pietro, uno tra gli ingegneri ambientali che stanno monitorando la situazione ha la voce che trema mentre racconta quello che ha visto accadere proprio sotto i suoi occhi: «Domenica, intorno alle 13, ero a pranzo quando ho cominciato a ricevere i primi messaggi di amici che mi segnalavano puzza di gas e tremori della terra.

© Vanityfair.it - Frana a Niscemi, oltre mille evacuati: «Scenario peggiore di ogni previsione»

Le recenti criticità in Italia riguardano eventi naturali che hanno interessato varie regioni.

Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio, la frana a Niscemi si è aggravata, portando all’evacuazione di oltre 500 persone e all’allerta per il rischio di isolamento nel centro abitato.

