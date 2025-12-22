Un anno dalla tragedia del Gran Sasso il sindaco Sacchetti | Accertare se la morte di Luca e Cristian poteva essere evitata

E' trascorso un anno da quel 22 dicembre 2024 quando, sorpresi da una tormenta di neve sul Gran Sasso, i due alpinisti santarcangiolesi Luca Perazzini e Cristian Gualdi persero la vita. Una tragedia che, per una settimana, tenne amici e parenti col fiato sospeso mentre i soccorritori a loro volta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Un anno dalla tragedia del Gran Sasso, il sindaco Sacchetti: "Accertare se la morte di Luca e Cristian poteva essere evitata" Leggi anche: L'ultimo video di Luca e Cristian prima della tragedia del Gran Sasso, la mamma di Perazzini: "Se c'è chi ha sbagliato, paghi" Leggi anche: Alpinisti morti sul Gran Sasso: “L’Aeronautica militare poteva salvare Luca e Cristian?” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Gransasso: rinvenuto e tratto in salvo il cane dell’escursionista disperso; Saluto di fine anno, l’Arcangelo d’Oro alla poetessa Annalisa Teodorani e tutte le onorificenze cittadine; TRAGEDIA SUL CAMPO DI PADEL DI ANCARANO: MUORE A 66 ANNI PASQUALE ALLEVI EX SINDACO DI FOLIGNANO; Processo tragedia Rigopiano, ultima udienza prima delle feste. Santarcangelo, un anno fa la tragedia del Gran Sasso, il sindaco: “Il ricordo di Luca e Cristian ci accompagnerà per sempre” - Un anno fa la tragedia del Gran Sasso: un terribile evento che ancora oggi ha lasciato il segno in tutta a comunità di Santarcangelo, come ha ... corriereromagna.it

Santarcangelo, una messa in ricordo di Luca e Cristian - Santarcangelo si ferma per omaggiare i due alpinisti scomparsi ormai un anno fa sul Gran Sasso. chiamamicitta.it

Assolti dopo sei anni gli imputati del processo sulle acque del Gran Sasso. Storia di un'inchiesta evanescente - Al termine di un processo di primo grado durato ben sei anni, il tribunale di Teramo ha assolto tutti e dieci gli imputati del processo sul sistema acquifero del Gran Sasso, tra cui gli ex vertici ... ilfoglio.it

"Buongiorno Deputato. La tragedia del bus precipitato a Capri qualche anno fa pare non aver insegnato granché...Questa è la condizione dei muretti a bordo precipizio per la strada carrozzabile e aperta al transito ad Anacapri, Via Grotta Azzurra" - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.