foto dagli stati uniti innevati da new york al texas

Recenti condizioni meteorologiche hanno interessato gli Stati Uniti, portando precipitazioni significative e un'ampia copertura geografica. Dalle aree innevate di New York alle regioni del Texas, questa tempesta ha coinvolto diverse zone, creando condizioni meteorologiche estreme e variabili. Questi eventi rappresentano un esempio delle variazioni climatiche che interessano il paese, con impatti sulle attività quotidiane e sulla gestione delle emergenze.

Da qualche giorno è in corso negli Stati Uniti una tempesta di neve, che coinvolge non solo gli stati nel nord del paese, ma anche alcuni stati meridionali, come il Texas, dove è più insolito che si registrino temperature basse e arrivi la neve. Che le temperature scendano, e scendano anche parecchio, è una cosa che succede periodicamente negli Stati Uniti. La cosa insolita di questa tempesta è la sua estensione geografica: domenica mattina erano state emesse allerte meteo che coinvolgevano circa 213 milioni di persone (la popolazione statunitense è di poco inferiore ai 350 milioni di persone). 🔗 Leggi su Ilpost.it

