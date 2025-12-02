Sta andando da Putin Guerra Russia-Ucraina l’annuncio ufficiale dagli Stati Uniti
Negli ultimi anni la relazione tra Vladimir Putin e Donald Trump è tornata più volte al centro del dibattito internazionale, non solo per i loro rapporti personali – spesso descritti come ambigui, a tratti cordiali, a tratti strategicamente distanti – ma soprattutto per l’effetto che le loro mosse hanno avuto sugli equilibri geopolitici. Da quando Trump ha iniziato la sua nuova fase politica, il Cremlino osserva con attenzione ogni segnale che arriva da Washington, consapevole che un eventuale nuovo assetto della Casa Bianca potrebbe rimettere in discussione dossier che sembravano ormai cristallizzati, a partire dal conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondisci con queste news
War Room di Enrico Cisnetto. . Crisi diplomatica, Taiwan (e l’appoggio di Xi a Putin) vero oggetto del contendere PECHINO-TOKYO, ALTA TENSIONE Enrico Cisnetto ne discute con Alessandro Aresu, Consigliere scientifico Limes, autore di “La Cina ha vinto” - facebook.com Vai su Facebook