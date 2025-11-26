Dagli Stati Uniti all’Europa l’industria della Difesa al bivio tra passato e futuro

C’è un filo che negli ultimi anni sta attraversando l’industria della Difesa in Occidente, un filo che con il tempo si è trasformato in una crepa e che oggi assomiglia a una vera e propria faglia. Non è una frattura improvvisa né il risultato di un singolo evento. È l’esito di un sistema internazionale che ha smesso di offrire certezze, del ritorno della competizione strategica tra Potenze e di un mercato che non funziona più con le logiche degli anni Novanta. Negli Stati Uniti come in Europa, attori nuovi si muovono in spazi che un tempo erano appannaggio esclusivo dei colossi tradizionali. Cambiano le priorità, cambiano le aspettative, cambia perfino il modo in cui si concepisce un programma militare. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dagli Stati Uniti all’Europa, l’industria della Difesa al bivio tra passato e futuro

