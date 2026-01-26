Formula Uno | Inizia la nuova era

Inizia la nuova era della Formula Uno, con il mondiale che prenderà il via il 6 marzo a Melbourne. Un campionato che si preannuncia tra i più incerti degli ultimi anni, promettendo emozioni e sfide imprevedibili. La stagione si apre con grandi aspettative e curiosità, segnando un nuovo capitolo per gli appassionati di automobilismo.

Ci siamo, l’attesa sta per finire. Il mondiale che partirà il prossimo 6 marzo da Melbourne, sarà quello più incerto degli ultimi anni. Motivo? Un cambio radicale di regole che si spera possa aumentare lo spettacolo in pista e rendere le gare meno scontate. Andiamo a vedere, nel dettaglio, le principali novità che hanno messo a dura prova ingegneri e progettisti.. Partiamo dal telaio. Le monoposto avranno un passo ridotto, saranno meno lunghe e meno larghe nel fondo. Si stima che la riduzione del peso possa essere di almeno 30kg in modo da rendere le vetture più agili e reattive. L’aereodinamica avrà un carico ridotto del 15-30 % con una minore resistenza all’aereodinamica da parte delle monoposto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

