Ferrari introduce la SF-26, la monoposto che accompagnerà la squadra nel prossimo Campionato del Mondo di Formula 1, in partenza l’8 marzo in Australia. Un nuovo modello che rappresenta l’impegno della casa automobilistica nel migliorare le prestazioni e l’innovazione tecnica, segnando l’inizio di una stagione importante per il team e gli appassionati di motorsport.

La Ferrari ha presentato la SF-26, la nuova monoposto con cui la squadra affronterà il Campionato del Mondo di Formula 1, il cui inizio è previsto l’ 8 marzo in Australia. La vettura, la settantaduesima realizzata dalla Casa di Maranello per la massima categoria automobilistica, apre un nuovo ciclo regolamentare che segna l’inizio di una fase completamente inedita per la F1. Un nuovo ciclo regolamentare per la F1 La nuova era della Formula 1 sarà caratterizzata da vetture più leggere, da un profondo ripensamento dei concetti aerodinamici e da una nuova generazione di power unit, oltre all’introduzione di nuovi carburanti e pneumatici con caratteristiche differenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Ferrari presenta la SF-26: al via una nuova era della Formula 1

