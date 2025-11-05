Addio ad Andrea De Adamich cinque stagioni in Formula uno e Varano nel cuore | era la sua seconda casa

Mondo dell'automobilismo in lutto: è morto a 84anni Andrea de Adamich. Nato a Trieste, l'ex pilota automobilistico disputò cinque stagioni in F1 a partire dal 1968, correndo per scuderie di prestigio come Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. Alternò la massima categoria al Mondiale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Dopo le pesanti rivelazioni del memoir di Virginia Giuffre, Andrea viene punito in maniera esemplare e dice addio al titolo di principe - facebook.com Vai su Facebook

#intanto Addio a Paolo Sottocorona, il commosso ricordo di Andrea Pancani - X Vai su X

Morto Andrea De Adamich, addio al volto storico Mediaset di Formula 1 e motori - Dopo una lunga carriera sportiva alla guida, ha raccontato il mondo dei motori sulle reti Mediaset, ... Segnala fanpage.it

Andrea De Adamich è morto a 84 anni, addio a un mito della F1 e della tv - Triestino di nascita, è scomparso all’età di 84 anni, compiuti appena un mese fa. Secondo msn.com

Addio ad Andrea de Adamich, gentiluomo del volante e voce dei motori - Dagli anni d’oro in pista con Alfa Romeo alla lunga carriera televisiva: si è spento a 84 anni uno dei simboli dell’automobilismo italiano ... Secondo laprovinciadivarese.it