Addio ad Andrea De Adamich cinque stagioni in Formula uno e Varano nel cuore | era la sua seconda casa

Parmatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mondo dell'automobilismo in lutto: è morto a 84anni Andrea de Adamich. Nato a Trieste, l'ex pilota automobilistico disputò cinque stagioni in F1 a partire dal 1968, correndo per scuderie di prestigio come Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. Alternò la massima categoria al Mondiale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

