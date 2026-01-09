Italian PM Meloni to visit South Korea for summit with President Lee

Il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni effettuerà una visita in Corea del Sud dal 17 al 19 gennaio, per partecipare a un vertice con il Presidente Lee Jae Myung. L'incontro mira a rafforzare i rapporti bilaterali tra i due paesi, approfondendo temi di interesse comune e opportunità di collaborazione. La visita sottolinea l’importanza delle relazioni diplomatiche e strategiche tra Italia e Sud Corea.

SEOUL, Jan 9 (Reuters) - Italian Prime Minister Giorgia Meloni will visit South Korea between January 17 and 19 for a summit with President Lee Jae Myung, South Korea's Blue House said in a statement on Friday.

