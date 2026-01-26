Forbidden Fruit anticipazioni 27 gennaio | Alihan e Zeynep partono per gli Stati Uniti

In attesa dell’episodio del 27 gennaio, si prospetta un importante sviluppo per Forbidden Fruit. Alihan e Zeynep partiranno verso gli Stati Uniti, segnando un momento chiave nella trama. La puntata di martedì rappresenta un punto di svolta e anticipa nuove complicazioni e approfondimenti per i personaggi. Restate aggiornati per scoprire come evolverà la storia e quali conseguenze avranno queste scelte.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 L' episodio di martedì 27 gennaio è un punto di svolta per Forbidden Fruit, la dizi in onda dal lunedì al sabato alle 14.0 su Canale 5. Mentre Yildiz è stata cacciata da casa Argun e si ritrova senza soldi né risorse, dovrà anche separarsi dall'amata sorella: Zeynep e Alihan infatti, lasceranno Istanbul per andare a vivere negli Stati Uniti. Yildiz quindi, rimarrà sola nella capitale turca. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

