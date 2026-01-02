Forbidden Fruit anticipazioni 3 gennaio | Zeynep e Alihan finalmente sposi

Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, in onda il 3 gennaio, Zeynep e Alihan si sposeranno, segnando un momento importante per la trama della serie turca. L’episodio rappresenta un punto di svolta che i fan attendevano da tempo, dopo due stagioni di sviluppi e tensioni. Scopriamo insieme cosa riserva questa nuova puntata, continuando a seguire le vicende dei protagonisti su Canale 5.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i giorni nel pomeriggio di Canale 5 Forbidden Fruit arriva a un punto di svolta, con un episodio che i fan della serie aspettavano da ben due stagioni. Nella puntata di sabato 3 gennaio infatti, in onda alle 14.45, vedremo Alihan e Zeynep diventare finalmente marito e moglie. I due si sposeranno a sorpresa, ma questo non sarà l'unico evento inatteso, dato che durante i festeggiamenti, altri due personaggi si avvicineranno in maniera molto intime. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi.

