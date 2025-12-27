Forbidden fruit anticipazioni dal 27 dicembre al 2 gennaio | crescono le tensioni tra Ender e Kaya Alihan organizza una sorpresa per Zeynep

Sarà una settimana particolare quella che si prospetta per i fans di Forbidden fruit. La soap turca ripartirà, dopo la breve pausa natalizia, sabato 27 dicembre su Canale 5, pronta a regalarci molti colpi di scena. Vi ricordiamo che il serial si fermerà di nuovo giovedì 1° gennaio. Cosa accadrà? Scopriamo insieme le anticipazioni settimanali. Forbidden fruit, trame settimanali: tensioni tra Ender e Kaya. Il comportamento di Ender – che sembra nascondere un importante segreto – non fa che alimentare le tensioni tra lei e Kaya. La situazione precipita quando Erim riceve una sorpresa che coinvolge direttamente anche Kaya. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

