Forbidden fruit anticipazioni dal 27 dicembre al 2 gennaio | crescono le tensioni tra Ender e Kaya Alihan organizza una sorpresa per Zeynep
Sarà una settimana particolare quella che si prospetta per i fans di Forbidden fruit. La soap turca ripartirà, dopo la breve pausa natalizia, sabato 27 dicembre su Canale 5, pronta a regalarci molti colpi di scena. Vi ricordiamo che il serial si fermerà di nuovo giovedì 1° gennaio. Cosa accadrà? Scopriamo insieme le anticipazioni settimanali. Forbidden fruit, trame settimanali: tensioni tra Ender e Kaya. Il comportamento di Ender – che sembra nascondere un importante segreto – non fa che alimentare le tensioni tra lei e Kaya. La situazione precipita quando Erim riceve una sorpresa che coinvolge direttamente anche Kaya. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni 18 dicembre: Zeynep incontra Dundar, Ender gelosa di Kaya
Leggi anche: Forbidden fruit anticipazioni dal 8 al 13 dicembre 2025 arriva kaya ekinci l ex fidanzato di ender
“Forbidden fruit”, le trame dal 22 al 27 dicembre 2025; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 22 al 27 dicembre 2025; Forbidden Fruit, le anticipazioni delle puntate dal 22 al 27 dicembre; Forbidden Fruit 2, anticipazioni 27 dicembre: la cena di Zeynep.
Forbidden Fruit Anticipazioni 27 dicembre 2025: Alihan salva Zeynep. I due sono felici, ma poi arriva Elif... - Ecco cosa ci svelano le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 27 dicembre 2025 su Canale 5: Alihan riesce a salvare Zeynep. msn.com
Le trame delle puntate di oggi delle dizi turche in onda nel pomeriggio di Canale 5 - Scopri le anticipazioni delle puntate delle serie turche in onda oggi, sabato 27 dicembre 2025, Forbidden Fruit e La Forza di una donna, tutte le trame. gazzetta.it
Forbidden Fruit, anticipazioni 27 dicembre: tensione tra Asuman e Zerrin, Yildiz spinge Kaya verso Zehra - Dopo lo stop natalizio, nel pomeriggio di Canale 5 torna la dizi turca Forbidden Fruit. msn.com
Forbidden Fruit, nuove tensioni e intrighi il 27 dicembre su Canale 5 Dopo la pausa natalizia, Forbidden Fruit ritorna con nuovi colpi di scena. Zeynep e Yildiz si preparano entrambe a serate importanti: la prima con la madre Asuman a una cena con Alihan - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.