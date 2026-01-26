Fontana smentisce la sinistra | ecco perché ci sarà l' Ice a Milano

Recentemente si è diffusa la notizia dell’arrivo di agenti dell’Ice a Milano in vista delle Olimpiadi invernali. Tuttavia, Fontana ha chiarito che non ci sono piani ufficiali in questa direzione, smentendo così le voci di un intervento diretto dell’agenzia statunitense in Italia. La notizia ha generato discussioni, ma al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a un coinvolgimento dell’Ice nella sicurezza dell’evento.

Tanto rumore per nulla. Nelle ultime ore si è parlato molto dell'arrivo in Italia degli agenti dell’Immigration and Custom Enforcement ( Ice ), agenzia che si occupa del contrasto dell’immigrazione negli Stati Uniti, in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La sinistra ha infatti colto la palla al balzo per attaccare il governo con le solite filippiche, ma ci ha pensato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a fare chiarezza: gli agenti saranno nel Belpaese esclusivamente per occuparsi della sicurezza di JD Vance e Marco Rubio. "L'Ice sarà qui soltanto per controllare il vicepresidente J. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

A poche settimane dall’inizio dei Giochi invernali Milano-Cortina, la polemica sulla presenza di agenti ICE negli eventi si intensifica.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Fontana, conferma che la presenza di misure di sicurezza durante gli eventi di Milano-Cortina sarà limitata e esclusivamente finalizzata alla protezione di figure di alto profilo come il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio.

